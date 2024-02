Digitale | atti corti e riti veloci | ecco come cambia il processo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si parla di molto di riforma delpenale, ma una delle piaghe della giustizia italiana è sicuramente la durata eccessiva di quella civile, una delle più lente d'Europa. In base alle ultime rilevazioni per arrivare al termine dei tre gradi di giudizio ci vogliono in media 2.215 giorni: 1.063 in Cassazione, 620 nelled'appello e 532 nei tribunali. È evidente quanto mai sia necessario accorciare questi tempi. È proprio in questa direzione che si muove lo schema di decreto legislativo proposto dal Guardasigilli Carlo Nordio e approvato nell'ultimo Consiglio dei ministri che va ad apportare alcune modifiche alla riforma Cartabia. Ora dovrà passare al vaglio del Parlamento. Gli interventi per accorciare e semplificare i procedimenti civili sono circa 200. Le modifiche approvate dal Cdm riguardano in particolare la fase introduttiva, ma non ...