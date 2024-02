(Di lunedì 19 febbraio 2024)denuncia perilche con un esposto aveva chiesto alla Guardia di Finanza una verifica sulle società che gestiscono le attività artistiche del rapper. A darne notizia è oggi il Corriere della Sera. "Da tempo - scrivono i legali dell'artista - ilha intrapreso una campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana" nei confronti di"per presunti comportamenti censurabili, quando non addirittura penalmente rilevanti. Tutte le contestazioni mosse - aggiungono - si sono rivelate infondate e strumentali unicamente ad attaccarlo ingiustamente".

Fedez risponde al Codacons con una denuncia . Prosegue la battaglia in tribunale tra il rapper e l'associazione dei consumatori, che aveva chiesto ... (leggo)

Tra Fedez e il Codacons non scorre buon sangue, questo si sa da tempo. La battaglia in tribunale tra il rapper e l'associazione dei consumatori ... (milleunadonna)

La battaglia tra il Codacons e Fedez non si ferma. Il cantante ha deciso di querela re per calunnia e diffamazione l’associazione dei consumatori che, ... (tg24.sky)

Per diffamazione, in diritto, s'intende una condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona.

Fedez denuncia il Codacons per calunnia e diffamazione, i legali: «Forze oscure all'opera» leggo.it

Fedez denuncia il Codacons: "Contro di me una campagna mediatica quotidiana" La Gazzetta dello Sport

"Campagna quotidiana". Fedez contrattacca: chi ha messo nel mirino: Prosegue la guerra a colpi di carte bollate tra il Codacons e Fedez ed è proprio del rapper l'ultima mossa di questa partita a scacchi infinita, che lo vede contrapposto all'associazione dei consumato ...

'Diffamazione e calunnia', Fedez querela il Codacons: Fedez denuncia per calunnia e diffamazione il Codacons che con un esposto aveva chiesto alla Guardia di Finanza una verifica sulle società che gestiscono le attività artistiche del rapper. A darne not ...

Fedez-Codacons, il rapper querela l'associazione per diffamazione e calunnia: La battaglia tra il Codacons e Fedez non si ferma. Il cantante ha deciso di querelare per calunnia e diffamazione l’associazione dei consumatori che, negli scorsi giorni, ha chiesto alla Guardia di fi ...