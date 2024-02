Deutsche Telekom e Qualcomm puntano allo smartphone IA senza app

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – In occasione del Mobile World Congress 2024,, in collaborazione cone Brain.ai, presenterà un'intelligenza artificiale capace di sostituire le numerose app presenti sugli, funzionando come un concierge personale che comprende gli obiettivi dell'utente e gestisce i dettagli per loro. L'assistente smart, attivabile con un comando vocale, promette di rivoluzionare

Deutsche Telekom vuole liberare gli smartphone dalle app: Telekom: un concetto visionario con assistente digitale e senza app Al Mobile World Congress 2024, Deutsche Telekom presenterà un concetto visionario di smartphone AI insieme a Qualcomm Technologies, ...

Concierge AI su ogni smartphone per far tutto: l'idea di Deutsche Telekom al MWC: ... di deepfake e in genere della tecnologia che è capace di far tutto non ci sia una soluzione che abbatta tempi e fatica, deve essersi chiesto qualcuno in Deutsche Telekom Domanda e risposta, perché ...

Deutsche Telekom fa un salto nel Web3: È in questo quadro che si inserisce la partnership tra Fetch.ai Foundation, istituita dall'omonima piattaforma e dalla multinazionale tedesca Bosch, e Deutsche Telekom, gigante del comparto ...