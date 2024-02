Derby | mancano i gol La Filottranese fa tris

(Di lunedì 19 febbraio 2024)3 CASTELLEONESE 1: Strappini N., Mazzarini, Perna, Capomagi (34’ st Lorenzini), Gasparini, Costarelli, Farotti, Corneli, Maccioni (43’ st Nitrati), Nicoletti Pini (21’ st Dignani), Tarabelli. All. Ceppi CASTELLEONESE: Giombi (1’ st Francoletti), Bartolomeoli, Spezie (41’ st Falcinelli), Fontana (40’ st Spadoni), Bombagioni, Soel, Sebastianelli (20’ st Mancini), Biagioli, Monnam (23’ st Simonetti), Giudici, Pennacchini. All. Fiori. Arbitro: Biagini di Pesaro Reti: 19’ pt Giudici (rig.), 22’ pt, 7’ st e 27’ st Maccioni. Note: espulso al 16’ st Mazzarini. FILOTTRANO Latorna alla vittoria dopo tre partite. Stavolta a segnare tre gol sono i biancorossi che ritrovano anche i tre punti contro la Castelleonese. Gli ospiti partono meglio, impegnando Strappini con Pennacchini e con Giudici. ...

Il derby di Genova, conosciuto anche come derby della Lanterna, è la partita di calcio tra le due maggiori squadre calcistiche genovesi, il Genoa e la Sampdoria.

Nel derby marchigiano di San Valentino tra Vis e Ancona non mancano i messaggi d'amore: sono quelli dei tifosi corriereadriatico.it

La Lazio si accontenta ma non gode: mancano i gol Sky Sport

Serie c. Derby sfortunato per i Gispi Tigers: a fare festa è la squadra cadetta dei Cavalieri: Un incontro particolarmente combattuto, come dovrebbe essere del resto ogni derby. E gli appassionati non sono rimasti delusi, per quanto i Gispi Tigers abbiano registrato la seconda sconfitta per qua ...

Serie B: il derby è della Virtus. Imola batte Faenza a domicilio: Alla lunga vince la Virtus Neupharma Imola: dove sono mancati, per pochissimo, i gialloneri contro le corazzate Ruvo di Puglia e Roseto, non si sono ripetuti in casa della Blacks Faenza. I ragazzi di ...