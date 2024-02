Depongono fiori per Navalny | la Digos li identifica | «Non facevamo nulla di male» Piantedosi minimizza | «Agenti non consapevoli»

Si erano radunati a Milano per deporre dei fiori in ricordo di Alexei Navalny . Il gruppo composto da una dozzina di persone si è dato appuntamento ... (ilfattoquotidiano)

Milano, depongono fiori per ricordare Navalny e vengono identificati dalla Digos. Dal Pd interrogazione a Piantedosi: Si erano radunati a Milano per deporre dei fiori in ricordo di Alexei Navalny . Il gruppo composto da una dozzina di persone si è dato appuntamento davanti alla targa dedicata a Anna Politkovskaya , la giornalista investigativa - dissidente ...