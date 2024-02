(Di lunedì 19 febbraio 2024) Non è per tutti ma per specifiche popolazioni a rischio Al via20 febbraio all'Inmidi Roma lecontro la. "Il vaccino - precisa l'Istituto - non è per tutti ma per specifiche popolazioni a rischio. E' indicato, infatti, in persone che hanno già avuto una pregressa infezione da virus

(Adnkronos) – Al via domani 20 febbraio all'Inmi Spallanzani di Roma le vaccinazioni contro la Dengue . "Il vaccino – precisa l'Istituto – non è per ... (periodicodaily)

Dengue, vaccinazioni al via domani allo Spallanzani: a chi sono rivolte: Non è per tutti ma per specifiche popolazioni a rischio Al via domani 20 febbraio all'Inmi Spallanzani di Roma le vaccinazioni contro la Dengue. "Il vaccino - precisa l'Istituto - non è per tutti ma per specifiche popolazioni a rischio . E' indicato, infatti, in persone che hanno già avuto una pregressa infezione ...

Dengue, l'intervista a Bassetti: 'Attenti al fuoco di ritorno. Rischio focolaio anche in Italia, serve corretta informazione': ...in queste aree sappia che se quando torna ha sintomi che possono essere compatibili con la dengue ... C'è tutto ciò che un paese evoluto dovrebbe avere: vaccinazioni, farmaci, posti letto, e misure ...

Gufi del virus smentiti: morti in calo del 56%: Malgrado le poche vaccinazioni, i decessi causati dal Sars - Cov - 2 tra ottobre e fine gennaio sono meno della metà ... Controlli aumentati sulla dengue. Il ministero alza l'allerta in porti e aeroporti ...