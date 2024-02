Denaro sempre più contactless | quasi sette giovani su dieci fanno acquisti con lo smartphone E le app battono il web

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Oggi il confronto tra generazioni passa anche attraverso le preferenze in materia di metodi di pagamento.su 10 (La Generazione Z, sotto i 25 anni) preferiscono soluzioni digitali e innovative alfisico, considerato scomodo e dispendioso in termini di tempo. Il cambiamento è supportato da dati statistici che dimostrano chiaramente l’ampia adozione di questi strumenti di pagamento e la loro crescente popolarità tra i. Lo dice la ricerca Netcomm NetRetail 2023, pubblicata dal Sole 24 Ore, suglidegli italiani. Secondo l’indagine, il 66,5% delle persone sotto i 25 anni acquista ormai online con lo, segue la fascia di consumatori tra i 25 e i 34 anni con il 59,6% mentre i 35-40enni si attestano al 52%. Nell’87,6% dei casi si preferiscono ...

19/02/2024 - 14:14 - L'Assessore Caveri presenta in 2/a Commissione consiliare il rapporto periodico sul PNRR: investimenti in Valle d'Aosta ...: ...conseguenza siamo in grado di presentare un quadro del PNRR e del PNC (piano complementare) sempre ... Il totale in denaro sfiora i 400 milioni di euro, che diventano quasi 543 milioni di euro se si ...

Cashback: cos'è, come funziona e come usarlo: ...sempre più avvantaggiato di carte e strumenti elettronici o totalmente digitali. D'altronde il cashback è un programma di incentivazione che consente ai consumatori di ricevere un rimborso in denaro ...

Amazon, borse di studio dedicato alle studentesse della Federico II: via al bando: 'La Federico II è sempre più attenta e impegnata in progetti che mirano a ridurre il divario di opportunità che talentuose donne riscontrano nel loro percorso di vita. Supportare giovani studentesse ...