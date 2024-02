Demolita l’ex Cascina Panigadi Tempi rispettati per la mensa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il nuovo refettorio della scuola primaria di via Litta sta prendendo forma. I lavori sono a buon punto, l’obiettivo è attivare il nuovo servizio durante l’anno scolastico 2024-25 e liberare gli spazi attualmente in uso. In via Sant’Alberto si stanno per concludere i fabbricati nell’area comunale nota come ex. Anche il cantiere del centro civico di Barbaiana e quello delVilla Toselli proseguono a pieno ritmo. L’assessore ai Lavori pubblici di Lainate, Natalino Zannini, ha fatto un sopralluogo e il punto della situazione nei quattro cantieri finanziati dal Pnrr. "Stiamo seguendo interventi che hanno un valore complessivo di circa 4 milioni di euro. A completamento dei lavori saranno restituiti alla città e alla frazione spazi pubblici tutti da vivere: un refettorio nuovo per tanti bambini, luoghi di aggregazione e ...