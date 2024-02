Dedicato a Maurizio Costanzo | su Canale 5 la serata evento | cosa vedremo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Martedì 20 febbraio dal Teatro Parioli in secondasu5 andrà in onda "a...". Conduce Fabio Fazio con Maria De Filippi e molti altri artisti. Unache celebra il maestro del giornalismo e l'inventore del talk show in Italiagli amici di una vita attraverso la loro testimonianza sul palco filmati e contributi dedicati a uno dei volti più amati del nostro paese. In scena: Enrico Mentana, Michele Santoro, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Mara Venier, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Vittorio Sgarbi, Luciana Littizzetto, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Christian De Sica, Platinette, Massimo Lopez, Ricky Memphis, Dario Vergassola, Rita Dalla Chiesa, Pino Strabioli e Vladimir ...