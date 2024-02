(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Siamo in unnel quale la libertà costa. Senza uomini e donne libere, lanon vive. Oggi noi stiamo entrando in un clima di indifferenza; davvero è ala. State attenti". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, si è rivolto agli studenti del liceo De Sanctis di Salerno, sollecitando la necessità di "difendere la nostrae fare in modo che il Sud non sia tradito dal contro risorgimento che è in atto nel". "Ci sono tanti modi per svuotare la. Non è necessariamente la vita dura - ha spiegato - lapuò anche morire per sfinimento, per indifferenza dei cittadini. Combatto con voi, per questo è decisivo il ruolo della scuola".

La Cina continentale è più di dieci volte più grande di Taiwan in termini economici e nettamente superiore in termini militari. Ma non è riuscita a ... (formiche)

La frammentazione della Democrazia Cristiana ebbe luogo negli anni '90, a seguito della crisi politica italiana che vide la rottura dei vecchi equilibri politici, la nascita di partiti autonomisti come la Lega Lombarda, il crollo della Cortina di ferro e le inchieste giudiziarie di Mani pulite, il partito fu formalmente sciolto nel 1994, lasciando come eredità la formazione di tanti piccoli gruppi politici che in vario modo cercarono di prenderne l'eredità.

De Luca: “La democrazia è a rischio nel nostro Paese” La Repubblica

De Luca, la democrazia è a rischio nel nostro Paese Agenzia ANSA

De Luca, la democrazia è a rischio nel nostro Paese: "Siamo in un Paese nel quale la libertà costa. Senza uomini e donne libere, la democrazia non vive. Oggi noi stiamo entrando in un clima di indifferenza; davvero è a rischio la democrazia. State atten ...

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi lunedì 19 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo): Cosa vedere stasera in tv Dalla prima puntata della nuova fiction di Rai 1 "Gloria" al "Grande Fratello" su Canale 5, i telespettatori avranno ...

De Luca non fa ridere, la sua Campania neanche: «L’unico insulto ieri lo ha rivolto la Meloni a chi è andato a manifestare perché in un Paese democratico non decide la Meloni chi e quando deve manifestare»: così… Leggi ...