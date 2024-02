De Laurentiis sceglie Calzona | caccia Mazzarri per salvare il Napoli da tutti i suoi sbagli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Ahanno appena inventato l’allenatore sospeso”. Il commento, al solito geniale, è di Unfairplay: satira, ma neppure poi tanto per definire la situazione del, tra l’esonero di Waltere l’arrivo di Francesco. L’ultima mossa di Aurelio De, per tempistiche e stile somiglia molto all’usanza partenopea del lasciare un caffè pagato a chi ne ha bisogno: con un allenatore al posto della tazzina. Al di fuori della satira, con una squadra in ambasce, con 30 punti in meno rispetto allo scorso anno e che in alcun modo pare in grado di recuperare il terreno perso sulla zona Champions, soprattutto dal punto di vista psicologico, Desi gioca l’ultima carta dopo averato tutto quel che c’era da ...