De Laurentiis rischia l’etichetta di nuovo Zamparini ma stavolta ha fatto bene

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si può esonerare un allenatore a due giorni dagli ottavi di finale di Champions e assumere il terzo tecnico della stagione? Sì, si può se la situazione è disperata. E con Mazzarri la situazione è diventata disperata. Siamo nei dintorni del massaggio cardiaco. Il rimedio a Garcia è stato decisamente peggiore del male. Sei punti in meno nelle stesse dodici partite, squadra che è scivolata dal quarto al nono posto. Tutti gli indicatori peggiorati: dai tiri in porta ai tanto strombazzati expected goals. Insomma il Napoli non gira più. E i calciatori non avevano fiducia nell’allenatore. Sarebbe stato un suicidio calcistico continuare col tecnico toscano. Ovviamente è stata una sciagura riportarlo a Napoli. Ma è inutile tornare sui disastri del passato. Guardiamo la realtà e la realtà dice che la qualificazione Champions si sta pericolosamente allontanando. Con Atalanta e Bologna che ...