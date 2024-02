De Laurentiis | «Ringrazio Mazzarri amico di famiglia | resterà nel cuore dei napoletani»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 febbraio 2024) . È arrivato il tweet del presidente. «WalterdellaDee del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso.neldeie della nostra. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti».WalterdellaDee del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso.neldeie della nostra. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che ...