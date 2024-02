De Laurentiis completa il pasticcio al Napoli | via Mazzarri | nuovo allenatore a sorpresa

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Altro scossone a. Il club campione d'Italia manda via anche Walter(già subentrato a stagione in corso a Rudi Garcia) e si affida a Francesco Calzona: salgono così a otto i cambi in panchina in serie A dopo 25 giornate di campionato. 15 punti in 12 gare e squadra scivolata al decimo posto (anche se con una gara da recuperare), a -9 dalla zona Champions: i risultati scadenti e il flop pure nella Supercoppa sono costati caro al tecnico toscano. Dentro Francesco Calzona, ct della Slovacchia e in passato nello staff di Sarri e Spalletti. Ad annunciare ufficialmente la fine del rapporto conè stato Aurelio De, presidente del, intervistato da Sky Sport dopo la decisione: «Walterè un amico della famiglia De ...

Calzona è il figlio che Spalletti e Sarri non hanno mai avuto: E' una crasi di nostalgia pura, per De Laurentiis : il secondo del tecnico dello scudetto perso in ... con la saturazione completa delle luci riflesse sul dramma d'una squadra campione in anestesia ...

Il commento di Luciano: anticipi della 25a giornata di A: ... ma anche del presidente De Laurentiis che non ha azzeccato praticamente nulla in una stagione che, ... Si completa oggi il quadro della 25a, con il gruppo delle 5 rimanenti partite ad iniziare dal ...

Folorunsho segna un gollasso alla Juve - VIDEO (mentre il Napoli annaspa tra Cajuste, Traoré e altri): ... trova spazi, completa i dribbling, va al tiro sempre; Lindstrom non è un oggetto misterioso, non sarà un esterno puro - De Laurentiis si rassegni - ma a pallone sa giocare. L'assist per Ngonge sull'...