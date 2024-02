DDL Capitali | Giuliano Marrucci | Resa incondizionata agli interessi speculativi dei più forti Intanto Arnault lancia l' opa su Tod' s e Moratti abbandona la Saras - VIDEO

“Due gioielli, due public company come Prysmian e Finecobank, che non hanno fra i loro azionisti una fondazione che si lamenta per non avere ... (ilgiornaleditalia)

Il governo Renzi è stato il sessantatreesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il secondo della XVII legislatura, il quarto governo presieduto da un non parlamentare.

Per Piazzetta Cuccia e per le Generali liste del cda in salita la Repubblica

DDL Capitali: la Camera approva con modifiche il disegno di legge - DB Diritto Bancario

Per Piazzetta Cuccia e per le Generali liste del cda in salita: Milano – Quale sarà l’impatto sul sistema finanziario delle nuove norme del Ddl Capitali in approvazione in Parlamento La domanda riguarda soprattutto la partita sul controllo di Mediobanca e ...

Nel segno di Tod’s, Saras e Tim. Perché Piazza Affari è in declino: Non bastano buone leggi a costruire un mercato finanziario efficiente, come mostrano i recenti casi di cronaca. La Borsa di Milano resta marginale in Europa. Mentre le interferenze dello stato ne preg ...

Finanza: Albano, famiglie e imprese confermano fiducia nel governo con più titoli di Stato: I dati sui titoli di Stato detenuti da privati "confermano la fiducia delle famiglie e delle imprese nel governo Meloni che, secondo un ...