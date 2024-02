DAZN – Napoli-Calzona | accordo totale | Mazzarri verso l’esonero

DAZN (pronuncia inglese [d'zon]) è un servizio a pagamento in streaming di eventi sportivi, sia in diretta che in differita. Fondato a Londra da DAZN Group (già Perform Group) l'8 luglio 2015, al 2022 è disponibile in trenta Paesi, tra cui Germania, Austria, Svizzera, Giappone, Italia, Canada, Stati Uniti, Spagna e Brasile. La società occupa circa tremila dipendenti.