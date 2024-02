Davide Casaleggio al veleno sul M5S di Conte | «Se mio padre lo vedesse sarebbe inc***ato nero» Gelo sull’ipotesi nuovo partito con Dibba

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A quasi tre anni dall’addio al Movimento 5 stelle,non si è riappacificato con l’ex creature di suo, Gianroberto. Anzi. Il giudizio del patron dellasu quel che è diventato oggi il Movimento non potrebbe essere più severo. «Se miooggiil M5Sincazzatocon tutte le persone che ha conosciuto», tuonajr. Che vede ormai chiaramente quell’esperienza imprenditoriale-politica come una pagina chiusa. «Rousseau è una piattaforma che non esiste più: l’abbiamo trasformata in un progetto che si chiama Camelot. Avevamo creato un modello di democrazia partecipata: quando me ne sono andato era anche perché le domande che venivano poste sul sito erano un po’ troppo ...

Giudice Sportivo, Promozione. Campionato finito per Halaj, 10 giornate di squalifica per la punta della S.F. Loano: ...attenuata per il fattivo intervento del dirigente) DIRIGENTI AMMONIZIONE (III INFR) CASALEGGIO ...UNA GARA EFFETTIVA BRIGNONE ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO) TAKU STIVEN (SAN FRANCESCO LOANO) SIGHIERI DAVIDE ...

di battista, virginia raggi e davide casaleggio stanno lavorando a un nuovo partito: Simone Canettieri per www.ilfoglio.it - Estratti virginia raggi alessandro di battista Dibba, i' vorrei che tu Davide e io fossimo presi per incantamento. Sabato scorso, come non accadeva da tempo, ecco che è successo: Virginia Raggi […] si ...

Di Battista, Raggi e Casaleggio pronti per un nuovo partito La sfida a Conte e M5s: Qualcosa si muove nel Movimento 5 Stelle. Ma alle spalle del suo leader. Virginia Raggi, Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio starebbero lavorando a un nuovo partito. L'ex sindaco di Roma si è infatti presentata ad autenticare le firme di 'Schierarsi', l'associazione che 'prende posizione con coraggio su ...