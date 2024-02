Dateci i soldi” | armati di martello frangi-vetro terrorizzano passeggeri del treno per rapinarli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Seregno (Monza Brianza), 19 febbraio 2024 - I Carabinieri di Seregno hanno arresto un 21enne residente in provincia di Milano, già noto alle forze dell’ordine, per interruzione di servizio pubblico, minaccia a un pubblico ufficiale, furto aggravato, rapina aggravata, estorsione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’arresto è stato compiuto all’interno della Stazione ferroviaria dopo che, alle ore 15.40 di domenica 28 gennaio, il personale di servizio su unin transito, diretto da Milano Porta Garibaldi a Chiasso, aveva segnalato al 112 due uominidi. All’arrivo delle pattuglie in servizio di controllo del territorio, immediatamente inviate sul posto dalla Centrale Operativa della Compagnia di Seregno, uno dei due autori si è dato alla fuga, mentre l’altro è stato bloccato, disarmato e arrestato. ...