Date | numeri | eventi | fashion show | tra debutti attesissimi e nuove leve | la guida al calendario ufficiale

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mentre Milano si prepara ad accogliere laweek, in programma dal 21 al 26 febbraio, Parigi scalda i motori. La ParisWeek Autunno-Inverno 2024/2025 andrà in scena subito dopo, dal 26 febbraio al 5 marzo. Un 2024 di stile: 10 tendenze e must-have dell’anno X Leggi anche › Tempo di Milano ...

Risultati LVMH 2023 - Cosa potrebbero significare per il settore del lusso: (I commenti sono stati quanto di più positivo ci si potesse aspettare date le circostanze. Questi ... Si tratta di numeri importanti, ma ben lontani dal 20% registrato dopo Covid. Si tratta di una ...

Da Conte a Patuanelli, sono davvero senza pudore: Date queste premesse, capita poi di sentire Patuanelli attribuire al governo in carica la ... La mannaia che si è abbattuta sugli investimenti è chiara ed evidente sui numeri della crescita economica .' ...

Calcio Lecco. Aglietti post Cosenza: 'Ho visto la reazione della squadra': ... 'Non dal punto di vista dei numeri, abbiamo tirato e costruito più di loro ma non siamo stati ... Aglietti parla anche di un'ipotesi di un ritiro date le continue prestazioni negative: 'Per quanto ...