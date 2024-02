Darby Allin | “Ho citato Cody Rhodes a Dynamite? Sì | io non dimentico ed è merito suo se son qui”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Fra poco più di due settimane andrà in scena AEW Revolution uno show che per certi versi sarà molto importante sia per la stessa AEW si per molti fan e non solo. Infatti durante il primo PPV dell’anno in casa AEW, si svolgerà il match valido per i titoli di coppia fra i campionie Sting contro il team dei “nuovi” Young Bucks, Matthew e Nicholas Jackson. Questo incontro sarà l’ultimo match di Sting che a 64 anni ha deciso di “appendere gli stivali al chiodo” e ritirarsi. Riferimento tutt’altro che casuale Una faida che sta col passare delle settimane avendo sempre più riscontri positivi e che da entrambe le parti si sta rivelando interessante e ben sviluppata. Durante l’ultima puntata diha tenuto un promo contro gli Young Bucks andando a citare anche il ...