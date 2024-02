DANIELE LAVIA – PROSSIMA STAGIONE?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 Conosciamo tutti, classe 99?, schiacciatore dell’Itas Trentino e grandissimo punto di riferimento della nostra Nazionale Italiana., insieme al compagno Alessandro Michieletto, stanno sicuramente trascinando Trento nelle zone altissime della classifica, riuscendo a confermare ancora una volta l’elevato tasso tecnico e tattico che li contraddistingue. In virtù di questo, la società di Trento ha deciso di rinnovare il contratto difino al 2026 (un anno in meno rispetto ad Alessandro Michieletto). Trento ha le idee chiare già per lae sicuramente avrà voglia di alzare notevolmente l’asticella.