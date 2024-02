Dall’arancione vitaminico all’ottanio | dal canarino al Peach Fuzz | fino al fascino senza tempo del bianco e del nero

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gli accessori sono spesso il primo oggetto del desiderio quando si comincia a stilare la wish list di ogni nuova stagione. Perché da soli possono dare personalità a un outfit e cambiarne le sorti, trasformandolo in un look interessante e di tendenza. Tutto questo vale ancora di più se parliamo delle nuove it bag per la bella stagione. Prima di farsi tentare, però, è bene capire bene quali siano i colori borse primavera estate 2024 più gettonati dalle grandi griffe. Così da fare un acquisto mirato, in linea con i trend più forti. Tra tinte forti e pastelli, colori neutri ed evergreen, si può spaziare in tutta libertà, ma a colpire l’attenzione sono soprattutto 7 nuance che sembrano essere state le preferite dei designer più prestigiosi. Ecco quali sono. ...