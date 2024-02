Dalla Germania in crisi due lezioni per l’Italia Il commento di Romana Liuzzo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Prenditi il diritto di sorprenderti”, scriveva Milan Kundera. Un consiglio che vale la pena seguire per analizzare la più inaspettata delle notizie dall’Europa: ladella. Non può non suscitare stupore, infatti, la fotografia della “locomotiva Ue” arenata sui binari dopo lo shock della pandemia, incapace di imboccare la via della ripresa. Vale la pena soffermarsi su ciò che sta accadendo a Berlino per trarne qualche insegnamento utile anche a Roma. Partiamo dal quadro economico. Già nel 2022 la crescita del Pil italiano aveva doppiato quella tedesca, ma nel 2023 è avvenuto l’impensabile:ha mantenuto il segno più, seppure per pochi decimali (+0,7%), laha invece registrato un -0,3 per cento. Nel quadro generale di stagnazione dell’Eurozona, anche le previsioni della Commissione europea ...