Da oltre 30 anni all’avanguardia nella ricerca | L’alluminio rende le strutture più leggere

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’ULTIMA in ordine di tempo significativa commessa acquisita da Omer sul fronte della componentistica e degli arredi interni per i mezzi di trasporto ferroviario è stata annunciata lo scorso metà gennaio. E riguarda la sottoscrizione con Hitachi Rail di un contratto per la fornitura di componenti di arredo e di carenature per 40 treni Frecciarossa ETR 1000 commissionati da Trenitalia. Si tratta di nuovi treni full Hitachi – ovvero realizzati esclusivamente da Hitachi Rail – destinati in via prioritaria alla rete italiana, seppur predisposti per correre sulle reti ad Alta Velocità europee. I nuovi convogli, che conservano le principali caratteristiche dei treni già in circolazione, presenteranno evoluzioni dal punto di vista del design degli interni. L’ETR 1000, in, è particolarmente apprezzato anche per il contenuto impatto ambientale che garantisce, ...