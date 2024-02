Da Fiat a Stellantis | la Nazione dei motori ridotta a una larva

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb – Non sono mai stato del partito “contro Agnelli”, e mi rendo conto di essere in minoranza, ma non è quello il punto. Potevo rilevare criticità nei sostegni di Stato ottenuti dallain tanti decenni, ma ciò non toglie che quei sostegni fossero per lo meno nel pieno interesse nazionale. Perché la, nel ventesimo secolo, è stato un cardine della potenza industriale italiana nel mondo, fonte di lavoro e di ricchezza.non è nulla di tutto ciò. È una propaggine cancerogena che non fa altro che minacciare gli interessi nazionali, drenando e distruggendo quel poco che rimane dell’industria italiana. Con la responsabilità gravissima degli Agnelli-Elkann, autori di uno scempio che dovrebbe essere penalmente perseguibnile. Da, dalla potenza alla ...