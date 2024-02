“Da eroi a dimenticati” Infermieri e medici morti durante il Covid | esplode la rabbia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gli “” della pandemia sono passati presto di moda., personale sanitario. Non solo quelli che si sono infettati e che sono stati costretti in pieno contagio a esporsi senza mezzi di protezione. Ma anche coloro che sonoper la catastrofe del 2020 sembrano caduti nell’oblio. Niente risarcimento, ancora, per quei sacrifici. Si tratta di quattrocento vittime per un totale di 15 milioni di euro, circa 37500 euro a testa, ma con parametri differenti.Leggi anche: Gravi effetti collaterali, l’allarme dell’Aifa per il noto farmaco contro il raffreddore Da“Al momento i risarcimenti non si sono visti”. E quelli che “sono stati consideratiil periodo pandemico”, oggi sembrano “essere stati ...