Da Cagliari al Vietnam | la storia di Chung e della protesi rossoblù

POESIA E REALTÀ " HA SENSO AFFIGGERE LIRICHE SUL METRÒ COME A LONDRA (di Matteo Fais): ... durante le manifestazioni , per esempio quelle contro la guerra in Vietnam, scrittori famosi ... +393453199734 L'AUTORE MATTEO FAIS nasce a Cagliari, nel 1981. È scrittore e agitatore culturale, ...

FERNANDA ROMAGNOLI E LA BELLISSIMA POESIA DEL QUOTIDIANO (di Matteo Fais): ... come quelli di un'americana quale La Loca che canta di amore libero, Vietnam e passione per gli ... +393453199734 L'AUTORE MATTEO FAIS nasce a Cagliari, nel 1981. È scrittore e agitatore culturale, ...

Masterchef, è tempo di finale: quattro sfidanti (e un incubo): Hue Dinh ha 27 anni, è nata in Vietnam e nel 2016 è arrivata a Salerno, dove ha studiato Relazioni ... detto Bubu , ha soltanto 19 anni: è nato a Vico Equense ma è cresciuto a Cagliari, e vuole ...