Cybersecurity | cultura | turismo I corsi digitali per trovare lavoro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Aperte anche a Prato le iscrizioni alla prima selezione gratuita di "Giovani al Centro - Learning Training Metaverse". Il progetto formativo voluto dalle Acli è realizzato dall’Agenzia Formativa Aforisma ed è stato selezionato dal Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Il percorso offre una formazione professionale gratuita a giovani fra i 18 ed i 35 anni, che non studiano e non hanno un’occupazione. Non solo. Learning Training Metaversepropone ai partecipanti anche esperienze concrete diin uno dei settori più appetibili ed innovativi di ogg, ovvero il mondo del digitale. Giovani al Centro assicura orientamento, formazione e stage su competenze, strategiche e professionalizzanti, per poi favorire un primo ingresso nel mondo del, attraverso varie tipologie contrattuali. La formazione si articola in 21 ...

La sicurezza informatica (in inglese computer security), è l'insieme dei mezzi, delle tecnologie e delle procedure tesi alla protezione dei sistemi informatici in termini di disponibilità , confidenzialità e integrità dei beni o asset informatici.

