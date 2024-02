Cure più efficaci con le nanotecnologie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “TERAPIE INDOSSABILI” e: sono questi gli ambiti di investimento con i quali Angelini Ventures, società internazionale di venture capital di Angelini Industries, gruppo attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo, apre il 2024 grazie a due finanziamenti per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. Angelini Ventures è la società del Gruppo Angelini Industries - gruppo industriale multinazionale, guidato dal CEO Sergio Marullo di Condojanni –?che impiega circa?5.800 dipendenti?e opera in 21 Paesi del mondo con ricavi per oltre 2 miliardi di euro, generati nei settori salute, tecnologia industriale e largo consumo che opera nel settore del Venture Capital applicato ai campi della digital health e del biotech. Angelini Ventures impiega il know how del Gruppo per creare, supportare e investire in start up e ...