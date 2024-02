Crystal Palace | UFFICIALI le dimissioni di Hodgson | il comunicato

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roysi è ufficialmente dimesso dal ruolo di allenatore della prima squadra del, in Premier League Roysi è ufficialmente dimesso dal ruolo di allenatore della prima squadra del, in Premier League. Ecco il– IlFootball Club può confermare che Roysi è dimesso dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Il Club desidera ringraziare Roy per il suo eccezionale servizio, durante il quale ha gestito 200 partite in sei stagioni. Il club può confermare che Roy è ora dimesso dall’ospedale e sta bene. Paddy McCarthy e Ray Lewington guideranno la squadra stasera per la partita contro l’Everton a Goodison ...

Le partite di oggi, lunedì 19 febbraio 2024 - Calciomagazine: Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 19 febbraio 2024: Girona - Athletic Bilbao per la zona Champions, sfida salvezza tra Everton e Crystal Palace e in campo anche la Serie C E' un lunedì 19 gennaio che dà il via ad una settimana piena zeppa di appuntamenti per tutti gli amanti del grande calcio. In programma posticipi in Liga e ...

Calcio in tv oggi: programma del 19 febbraio 2024 - Calciomagazine: In Premier League l'Everton, che viene dalla sconfitta esterna per 2 - 0 contro il Manchester City ed é diciottesimo con 19 punti, riceve il Crystal Palace, reduce dalla sconfitta casalinga per 1 - ...

Pronostici calcio di oggi, consigli del 19 febbraio 2024 - Calciomagazine: Everton - Crystal Palace 1 (ore 21) Posticipo della ventiquattresima giornata di Premier League. Il Crystal Palace viene dalla sconfitta esterna per 2 - 0 contro il Manchester City ed é diciottesimo ...