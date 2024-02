Crystal Palace | Roy Hodgson si è dimesso dopo il malore

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roysi èda allenatore del: il 76enne inglese è reduce da unin allenamento e la decisione è da considerare anche e soprattutto per motivi di salute. “Roysi èdal suo incarico di allenatore della prima squadra. Ringraziamo Roy per il suo eccezionale servizio, in cui ha gestito 200 partite in sei stagioni”, è il messaggio social del club inglese. Le dichiarazioni di“Questo club è molto speciale e significa molto per me e ha avuto un ruolo importante nella mia vita calcistica. Mi sono goduto appieno il tempo trascorso qui in sei stagioni, poiché mi ha dato la possibilità di lavorare con giocatori e staff di alto livello facendo ciò che amo ogni giorno. Tuttavia, capisco che, date le ...

Le partite di oggi, lunedì 19 febbraio 2024 - Calciomagazine: Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 19 febbraio 2024: Girona - Athletic Bilbao per la zona Champions, sfida salvezza tra Everton e Crystal Palace e in campo anche la Serie C E' un lunedì 19 gennaio che dà il via ad una settimana piena zeppa di appuntamenti per tutti gli amanti del grande calcio. In programma posticipi in Liga e ...

Calcio in tv oggi: programma del 19 febbraio 2024 - Calciomagazine: In Premier League l'Everton, che viene dalla sconfitta esterna per 2 - 0 contro il Manchester City ed é diciottesimo con 19 punti, riceve il Crystal Palace, reduce dalla sconfitta casalinga per 1 - ...

Pronostici calcio di oggi, consigli del 19 febbraio 2024 - Calciomagazine: Everton - Crystal Palace 1 (ore 21) Posticipo della ventiquattresima giornata di Premier League. Il Crystal Palace viene dalla sconfitta esterna per 2 - 0 contro il Manchester City ed é diciottesimo ...