Crotone | salta la panchina di Zauli Ecco chi può prenderne il posto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Aveva scongiurato l’esonero lo scorso 16 ottobre, anche in quel caso al termine di una prestazione contro il Taranto che non aveva soddisfatto...

Eccellenza, il Sambiase soffre ma supera il PraiaTortora: 1 - 0 al "Renda": Sul corner, colpo di testa di Perri che sorvola l'incrocio 15' Lancio per Cataldi che salta con il ... Aita Arbitro: Cilento di Cosenza Assistenti: Carvelli di Crotone e Borrelli di Cosenza Note: Angoli ...

Serie C / Rivivi la diretta di Picerno - Benevento 1 - 2: colpaccio della Strega: ... salta un difensore e calcia da posizione defilata: palla fuori di un soffio 24' - Conclusione di ... Il Benevento, reduce da due pareggi con Crotone e Cerignola, cerca il colpaccio sul difficile campo ...

Serie C: senza Zeman il Pescara frena ad Ancona, Vicenza travolto, salta Diana e si dimette l'ad: Il Crotone , invece, nella sfida esterna contro il Monopoli ha travolto i pugliesi grazie ai gol di Gomez , Tumminiello e Felippe su rigore. Quarto ko per i pugliesi e valutazioni in corso per l'...