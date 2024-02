Crollo nel cantiere a Firenze | perquisita la sede di Caserta della Rdb

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTocca anchela tragedia delnelEsselunga che ha causato cinque vittime a. Gli agentiPolizia Postale, infatti, hanno perquisito le diverse sedisocietà Rdb Italprefabbricati, ditta che ha prodotto la trave finita sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. Una delle sedi in questione è proprio in Terra di Lavoro, oltre a quelle di Piacenza e Atri. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse: un cedimento strutturale de prefabbricato oppure un errore umano, nell’assemblaggio oppure nei calcoli di progettazione. Al momento la Procura Federale ha aperto un filone per omicidio colposo plurimo ecolposo. Non ci sono indagati al momento. Leggi ...