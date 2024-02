Crollo Firenze | si cerca l' ultimo disperso Il pm | Diverse criticità nel cantiere

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Proseguono le ricerche dell'operaioneldel: si tratta di Bouzekri Rachimi, 56 anni, di nazionalità marocchina. Le vittime confermate finora sono quattro - recuperate tra venerdì e sabato - e tre i feriti. Sul luogo, dove era in corso la costruzione di un supermercato, stanno operando ininterrottamente i vigili del fuoco, che hanno rimosso la trave che ha ceduto causando ila catena dei solai. Un intervento resosi necessario perché, stando a quanto appreso, la trave si muoveva. Una volta rimossa, sono riprese le ricerche dell'uomo(IL VIDEO DEL). Intanto il procuratore diFilippo Spiezia dice che sulla dinamica delnel ...

Crollo a Firenze, il Pm: "Coinvolti 8 operai di 3 imprese diverse. Nel cantiere alcuni irregolari": ... "è risultato che nella parte di cantiere interessata dal crollo erano presenti otto lavoratori, operanti per tre imprese diverse". Lo si legge nella nota diffusa dalla procura di Firenze, a firma ...