Crollo Firenze | Orlando | ‘certificare imprese | se irregolari non partecipano a gare’

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Si facciano scorrere le graduatorie dei concorsi già banditi per gli ispettori del lavoro. Bene nuove norme in tema di sicurezza sul lavoro ma bisogna vedere quali. Secondo me va estesa la norma che avevamo già fatto per il pubblico, che obbliga ad applicare lo stesso contratto e lo stesso salario ai lavoratori del subappalto. Va cancellato il subappalto a cascata e va introdotta una certificazione per lecon un principio abbastanza semplice: chi ha unatà nel curriculum non partecipa per un certo periodo alle gare pubbliche. Su queste basi credo possa esserci un confronto e si possa fare anche un passo avanti”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea, a margine della direzione nazionale del Partito Democratico in corso a Roma.“Noi avevamo fatto una cosa che ...