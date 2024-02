(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 nfeb. (Adnkronos) – “Ogni morto sul lavoro è una ferita aperta per le istituzioni, ma, attenzione, per aumentare la sicurezza non serve un?ennesima nuova legge, marigorosi. Le norme ci sono, bisogna farle rispettare. Dobbiamo intervenire prima che le tragedie accadano, non dopo, per questo dobbiamo investire sulla prevenzione e non inseguire le soluzioni che appaiono più semplici, che aumentano la burocrazia e i nuovi reati e che, nella realtà, sono le meno efficaci?. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio. L'articolo CalcioWeb.

La cattedrale metropolitana di Santa Maria del Fiore, conosciuta comunemente come duomo di Firenze, è la principale chiesa fiorentina, simbolo della città ed uno dei più famosi d'Italia; quando fu completata, nel Quattrocento, era la più grande chiesa al mondo, e può vantare ancora oggi il primato assoluto della più grande cupola in muratura. Essa sorge sulle fondazioni dell'antica cattedrale di Firenze, la chiesa di Santa Reparata, in un punto della città che ha ospitato edifici di culto sin dall'epoca romana.

Crollo cantiere Firenze, proseguono le ricerche del quinto operaio disperso LA NAZIONE

Crollo Firenze e gli operai fantasma: nel cantiere della strage l’ombra del lavoro nero La Repubblica Firenze.it

Crollo Firenze: Lupi, 'non nuove leggi ma formazione e controlli rigorosi': Roma, 19 nfeb. (Adnkronos) - "Ogni morto sul lavoro è una ferita aperta per le istituzioni, ma, attenzione, per aumentare la sicurezza non serve un’ennesima nuova legge, ma formazione e controlli rigo ...

Crollo di Firenze, recuperato il corpo della quarta vittima, continuano le ricerche del cadavere dell’ultimo disperso: Dopo il crollo del cantiere Esselunga a Firenze, recuperato il corpo del quarto operaio, ma si continua a scavare per cercare l’ultimo disperso. Instancabili i vigili del fuoco che sono ...

Crollo di via Mariti, la protesta dei sindacati di base: “Basta omicidi sul lavoro” \ VIDEO - FOTO: Queste le scritte sui due striscioni esposti dai rappresentanti dei sindacati di base che hanno manifestato davanti alla prefettura di Firenze in occasione dello sciopero di 24 ore per la tragedia di ...