Crollo di Firenze | il pm | “Nel cantiere diverse criticità | alcuni operai erano stranieri irregolari”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il procuratore capo diFilippo Spiezia ha comunicato che neldicrollato vianche "in "condizione di irregolarità circa la loro presenza sul territorio nazionale".

Crollo Firenze, si cerca ancora l'ultimo operaio disperso -: Segui ilfogliettone.it su facebook

Prati senza acqua per 24 ore per lavori: rubinetti chiusi e autobotti. Come rifornirsi: Argomenti acea prati Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno Crollo Firenze, continuano le ricerche dell'ultimo operaio disperso

Crollo Firenze, pm: "Diverse criticità nel cantiere": TI POTREBBE INTERESSARE