Crollo del cantiere Esselunga a Firenze | rimossa la trave | riprendono le ricerche dell' ultimo disperso

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Proseguono letra gli otto operai coinvolti nelavvenuto venerdì scorso, alle 8.52, neldi via Mariti a. Si tratta di Bouzekri Rachimi, 56 anni, marocchino. Quattro le vittime di cui sono stati recuperati i corpi tra venerdì e sabato, tre i feriti. Tra le macerie del, dove è in corso di costruzione un supermercato, stanno...

Il crollo del viadotto Polcevera (o ponte Morandi, com'era comunemente denominato) avvenne alle ore 11:36 del 14 agosto 2018, quando la sezione del ponte che sovrasta la zona fluviale e industriale di Sampierdarena, lunga 250 metri, collassò all'improvviso insieme al pilone di sostegno numero 9, provocando 43 vittime a bordo dei mezzi in transito e tra gli operai al lavoro nella sottostante isola ecologica dell'AMIU, l'azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti.

Crollo cantiere Firenze, la trave “non era ancora stata fissata”: le ipotesi e gli ultimi aggiornamenti: Continuano senza sosta le attività investigative della Procura di Firenze sul caso del crollo del cantiere Esselunga, che ha provocato morti e feriti: secondo gli ultimi aggiornamenti, pare che la ...

