Crisi Napoli | De Laurentiis Cambia Strategia | Mazzarri non parla alla squadra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Denon va a Castel Volturno come con Garcia: gestione diversa dellaniente discorso. CALCIO– Ilvive un momento di profondadopo l’ennesimo passo falso contro il Genoa. Stavolta, però, la società sta gestendo il momento difficile in modo diverso rispetto al passato.: La Nuova Tattica di DeA differenza di quanto accaduto in passato con l’allenatore francese Rudi Garcia, il presidente Aurelio Desembra aver scelto di mantenere le distanze din questo momento critico. Il quotidiano Corriere dello Sport mette in luce questo ...