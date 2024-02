Crisi Ferragnez | lei si mostra senza fede al dito Tutti gli indizi social

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sembra esserci proprio aria ditra Chiara Ferragni ez. Dopo settimane di rumors in cui si era parlato dellae di quanto fossero distanti marito e moglie adesso è la stessa Ferragni a chiarire cosa sta accadendo in un modo piuttosto drastico. Il suo sembra essere quasi un ‘annuncio’. Questa volta a scatenare nuovamente il gossip su una presuntatra i due è stata una foto che Chiara Ferragni ha pubblicato nelle sue Instagram stories. L’imprenditrice ha scattato una foto alla sua mano dove è ben evidente che manca laall’anulare.Leggi anche: “Tutto concordato”. Chiara Ferragni impugna il provvedimento dell’Antitrust per il caso pandoro Cosa succede aiDopo la scandolo dei pandoro Balocco pare che in casa ...

