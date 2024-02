Cresce il prezzo di benzina e gasolio | per colpa degli Houthi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Fare il pieno torna ad essere un lusso. Ildellaha superato la soglia di 2,5 euro al litro in alcuni distributori. Oggi, rispetto al 1 gennaio, si spendono 5 euro in più. Rincari che non tornano, visto che il costo della materia prima non è salito. Speculazione? E il rischio dietro l’angolo è una spirale inflattiva. In sei settimane ilmedio dellaverde ha segnato un +5,3%, quello del diesel +6,3%. Guardando i dati (riferiti a venerdì 16 febbraio) Assoutenti calcola che un pieno costa cinque euro in più rispetto a inizio anno. La fotografia rileva casi eclatanti, come una pompa a Taranto dove latocca i 2,537 euro al litro e il2,447 euro/litro. In provincia di Benevento laviene venduta anche a 2,522 euro. A ...