La Russia (in russo ´, Rossíja, ), ufficialmente Federazione Russa (in russo ´ ´, Rossíjskaja Federácija, ), è uno Stato transcontinentale che si estende per un quarto in Europa e per tutto il resto in Asia. È il più vasto Stato del mondo, con una superficie di 17864345 km², e a inizio 2023 conta 146 099 728 abitanti. La capitale è Mosca. La lingua ufficiale è il russo, ma le repubbliche autonome possono avere altre lingue ufficiali. L'attuale presidente della federazione è Vladimir Putin.

Cremlino respinge 'dichiarazioni rozze' su morte Navalny Agenzia ANSA

Cremlino, 'c'è un'inchiesta in corso sulla morte di Navalny' Il Messaggero Veneto

Cremlino respinge 'dichiarazioni rozze' su morte Navalny: Il Cremlino ritiene inammissibile le dichiarazioni "rozze" da parte dei Paesi occidentali sulla morte di Alexei Navalny fino a quando i risultati delle indagini non saranno resi pubblici. Lo ha detto ...

Il presidente russo, Vladimir Putin, dopo aver ascoltato al Cremlino il rapporto del ministro della Difesa Sergei Shoigu, si è congratulato con l'esercito russo per questo successo e l'importante ...

Tutti in piazza per ricordare Navalny, il Cremlino: “Sindrome da morte improvvisa”: Lunedì pomeriggio ci sarà a Roma una manifestazione per ricordare Navalny, l'oppositore di Putin morto in carcere in Siberia in circostanze ancora da chiarire. Adesione da tutti i partiti ...