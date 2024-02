Cremlino | ' c' è un' inchiesta in corso sulla morte di Navalny'

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'di Alexeiè ancora ine per il momento non ci sono risultati. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.

Il corpo di Navalny non si trova. Il giallo dell’ultime ore: «Agitazione in carcere» e telecamere fuori uso: Mistero sulla salma del dissidente russo. Nel penitenziario siberiano alcune telecamere fuori uso. Un detenuto: «Già la notte precedente era successo qualcosa» ...