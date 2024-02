(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) –, personale sanitario. Il loro tributo alladi, contro la quale hanno combattuto in prima fila, è stato alto. Quattrocento vite perdute. Per risarcire le loro famiglie sono stati stanziati 15 milioni di euro, "ma al momento inon si sono visti". E quelli che "sono stati considerati eroi

La denuncia dei familiari: "Da eroi a dimenticati. Si faccia presto per le 400 famiglie ancora in attesa" medici , infermieri , personale sanitario. ... (sbircialanotizia)

Covid, per medici e infermieri morti in pandemia "risarcimenti mai avuti": Il loro tributo alla pandemia di Covid , contro la quale hanno combattuto in prima fila, è stato alto. Quattrocento vite perdute . Per risarcire le loro famiglie sono stati stanziati 15 milioni di ...

Buyback, fenomeno in aumento anche al di fuori degli USA: Il dato è in calo rispetto ai livelli del 2022 e leggermente inferiore alla media dei tre anni precedenti alla pandemia di Covid - 19. Per il secondo anno consecutivo, nel 2023 le grandi società ...

La Francia annuncia un taglio di 10 miliardi di euro alla spesa pubblica mentre le prospettive di crescita peggiorano: All'inizio di questo mese, l'OCSE ha tagliato le sue previsioni di crescita francese per il 2024 ...9% nel 2023, rispetto al 2,5% nel 2022 e allo scatto post - Covid del 6,4% nel 2021. Al contrario ...