Cos’è la missione Aspides che vedrà impegnata l’Italia nel Mar Rosso

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 febbraio 2024 – L’Ue ha dato il via libera ufficiale alla’ (in greco ‘scudo’) da parte dei Paesi dell’Unione Europea per salvaguardare la libertà di navigazione nel Mare nel Golfo. In queste aree strategiche per il traffico mercantile, dallo scorso novembre le navi che battono bandiera israeliana e di altri paesi occidentali sono bersagliate dagli attacchi degli Houthi Yemeniti in risposta alla guerra a Gaza. LaSarà unaprettamente difensiva, diversa dall'operazione Prosperity Guardian, a guida statunitense, che colpisce anche in territorio yemenita con attacchi mirati.nasce sulla spinta di Italia, Francia e Germania con l’obiettivo di proteggere il traffico mercantile, abbattendo i droni, missili e barchini esplosivi ...