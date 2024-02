Cosa sappiamo sulla denuncia social di un ragazzo a cui non sarebbe stata affittata casa perché omosessuale

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un uomo di 34 anni, ex discografico, ha raccontato suiche è stato rifiutato a lui e al compagno un appartamento in affittoomosessuali. L'agenzia ha però smentito: "Laloro negatala proprietà ha semplicemente ritenuto che chi lavora nel mondo dell'arte e della musica non offra garanzie necessarie".

L'Empoli si aggrappa a M'Baye Niang per la salvezza. Secondo gol consecutivo per il francese, ancora su rigore, e un punto che vale... (calciomercato)

Identificata a Milano e nelle aree circostanti sembra essere più difficile da individuare per i test molecolari (wired)

De Laurentiis al lavoro per trovare un'intesa totale con Calzona e la federazione slovacca (Di Marzio): " A 51 ore dalla sfida con il Barcellona non sappiamo chi sarà l'allenatore del Napoli. Stagione ... Io credo che la cosa deve andare necessariamente in porto, anche perché d'è di mezzo Hamsik. Mi ...

Navalny, il discorso integrale di denuncia della vedova: Sappiamo esattamente perché Putin ha ucciso Alexei tre giorni fa. Ve ne parleremo presto. Ma la cosa più importante che possiamo fare per Alexei e per me, è continuare a lottare. Porterò avanti la ...

Ma l'avete visto il mega scazzo tra Travaglio e Fedez E a Muschio Selvaggio ci finiscono in mezzo Selvaggia Lucarelli, Chiara Ferragni e...: "Sappiamo a tutti che a Fedez sta sui cogli*ni Lucarelli perché ha beccato Chiara Ferragni", ha ... Poi la domanda: ' Cosa ci ha lasciato il Berlusconismo '. 'Berlusconi è passato mentre il ...