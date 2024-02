Cortona | l’assessore Alessandro Storchi si è dimesso

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 –ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore in data odierna.era stato nominato dal sindaco Luciano Meoni all’atto della costituzione della giunta, nel luglio del 2019. Le deleghe in materie di Polizia municipale, Protezione civile e Personale vengono quindi assegnate al sindaco.

Da lunedì 12 febbraio deviata la strada provinciale 33 per i lavori al nuovo ponte sul Mucchia: ...milioni per realizzare una nuova variante alla SRT 71 a Cortona " ...per la difesa del suolo.' 'A partire da lunedì " ha proseguito l'...del suolo.' 'A partire da lunedì " ha proseguito l'assessore alle ...

Mencaroni suona la sveglia sulle infrastrutture Stazione Media Etruria a Creti e Nodino: ... ma non si presentarono né l'assessore regionale dell'Umbria, né ... ferroviarie e aeroportuali per rompere l'isolamento dell'Umbria, ...ha indicato come luogo di realizzazione Creti (comune di Cortona, ...

Servizio pubblico a chiamata, a Castiglione è boom: quasi 18 mila utenti: "L'obiettivo del progetto " spiega Fabio Duca , Assessore ai ... La modalità del servizio a chiamata consente di modulare l'offerta ...di Castigliane del Lago per le coincidenze con i bus per Cortona e ...