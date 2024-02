Cortona | Eremo francescano de «Le Celle» | partono i lavori per il rifacimento del ponte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 – Sono in partenza iper il ripristino deldella strada che conduce all’de «Le». Luogo di pellegrinaggio, punto di attrazione turistica e meta per gli amanti delle escursioni, il santuario cortonese è un punto di interesse strategico. A seguito dell’aggravarsi delle condizioni delsul fosso «Le Balze», l’Amministrazione comunale ha chiesto ed ottenuto un contributo per il miglioramento delle vie di collegamento e quindi dell’infrastruttura che sorge sulla strada di collegamento alla Sp34, in località Cappuccini. Dopo l’ottenimento di un finanziamento regionale di circa 190mila euro e lo stanziamento di oltre 20mila euro di risorse comunali, sarà possibile procedere all’apertura del cantiere. L’intervento prevede la ...