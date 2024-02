CorrSport- Napoli | Mazzarri verso l’esonero | col Barça potrebbe non bastare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 febbraio 2024)a rischio nonostante la conferma per il Barcellona: anche vincendoessere esonerato, come accadde con Ancelotti nel 2019. CALCIO– La panchina di Walteralè ormai appesa a un filo sottilissimo. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico è stato confermato per la sfida di Champions League contro il Barcellona, ma una vittoria al Maradonanonad evitare. “La panchina dista andando in frantumi” scrive il quotidiano. L’allenatore guiderà gli azzurri nell’andata degli ottavi di finale di Coppa, ma il suo destino sembra segnato. “Sembra un giorno come tanti, allenamento presto e bye bye in famiglia, e invece è una domenica bestiale. Ilè ...