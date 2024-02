Cordoglio di Opi Firenze-Pistoia per la morte dell’infermiera Laura Porta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – “Ci stringiamo con forza al compagno e ai familiari diper questa enorme tragedia”. Sono le parole di David Nucci, presidente dell’Ordine degli infermieri interprovinciale dia proposito della drammatica scomparsa di, 37 anni, morta nella notte appena passata all’ospedale di, dopo essersi sentita male nel primissimo pomeriggio di ieri., infermiera del 2021, aveva lavorato per lo Studio Auxilium Stp nel carcere della Dogaia, con passione e professionalità. Al momento era in maternità, essendo all’ottavo mese di gravidanza, ed era in graduatoria nel concorso pubblico per l’assunzione come infermiera da parte della Ssn. “In questo momento drammatico – prosegue Nucci – voglio ...